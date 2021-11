Großeinsatz der Feuerwehr in Lautzkirchen : Nach 35 Stunden war der Brand einer Scheune gelöscht

Die Brandbekämpfung der Feuerwehr an der Scheune dauerte insgesamt 35 Stunden. Foto: Nehlig/Feuerwehr Blieskastel

Lautzkirchen 35 Stunden dauerte der Großbrand in Lautzkirchen „Am Gänshorn“, der am frühen Freitagmorgen gegen 4 Uhr beendet war. Zu dem Großbrand der Scheune wurden am Mittwoch, kurz nach 17.30 Uhr, die Feuerwehr Blieskastel nach Lautzkirchen alarmiert.

Innerhalb weniger Minuten wurden aufgrund des riesigen Feuers weitere Löschbezirke zur Verstärkung hinzugerufen (wir berichteten).

In der dortigen Scheune waren etwa 1000 Rundballen und drei Traktoren gelagert. „In der fast 900 Quadratmeter großen Scheune stand alles in einem Flammenmeer“, so der Blieskasteler Stadtwehrführer Michael Nehlig. Problematisch erwies sich die benötigte Löschwassermenge. Mit vier B-Leitungen und mehrerer Verstärkerpumpen musste das Löschwasser mit 70 Höhenmeter und über 600 Meter Schlauchlänge aus Lautzkirchen hoch gefördert werden. Pro Minute wurden 2400 Liter den Berg hochgepumpt. Zusätzlich wurden mit den Tanklöschfahrzeugen mit jeder Fahrt 5000 Liter Löschwasser hochgefahren und oben in einen Puffertank abgeladen. Trotz der Löschwasserprobleme konnten vier Ziegen gerettet werden. Auch wurde das Feuer an dem Anbau, der in Vollbrand befindlichen Scheune durch einen massiven Löschangriff gestoppt. Der 2700 Liter-Flüssiggastank konnte durch den Einsatz mehrerer Rohre so gekühlt werden, dass eine Ausbreitung vermieden wurde. „Letztendlich ist nur das abgebrannt, was vor Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand stand und leider nicht mehr zu retten war. Durch die gute Ausbildung und die Zusammenarbeit der einzelnen Löschbezirke hatten wir schlimmeres verhindert“, resümierten der Stadtwehrführer Nehlig und sein Stellvertreter Holger Nikolaus.

Durch den enormen Kräfteansatz von über 100 Feuerwehrleute im Schichtdienst kam erstmalig auch der Feuerwehr-Versorgungszug des Löschbezirks Ballweiler-Wecklingen in den Einsatz. Rund 100 Portionen an Erbsensuppe, Currywürste und warme Getränke wurden an die fleißigen Helfer verteilt. Am Donnerstagvormittag wurde ein Abbruchunternehmen aus Ommersheim beauftragt, die eingestürzte Stahl-Skelett-Halle abzureisen, um an die Glutnester unter der Konstruktion zu kommen. Mit zwei Teleskopladern unterstützten auch weitere Landwirte, um das brennende Heu aus der Halle herauszufahren.

Foto: Feuerwehr Blieskastel-Mitte 11 Bilder 1000 Heuballen: Großbrand in Scheune nach 30 Stunden beendet

Insgesamt waren die Löschbezirke Blieskastel-Mitte, Aßweiler, Ballweiler-Wecklingen, Biesingen, Blickweiler, Breitfurt, Mimbach, Pinningen, Niederwürzbach, Webenheim und Wolfesheim im Einsatz. Die anderen Löschbezirke sicherten den Grundschutz für weitere Einsätze im Stadtgebiet ab. Verstärkung kam auch von den Feuerwehren Homburg und Ommersheim.