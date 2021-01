Sie hat bestimmt eine ganz große Karriere vor sich : Und nun will sie noch ihren Meister machen

Blieskastel Die 26-jährige Laura Happel aus Blieskastel ist nun auch landesbeste Restaurantfachfrau.

Traditionell werden die Auszubildenden bei einer Bestenfeier in Saarbrücken vom Ministerpräsidenten ausgezeichnet, die Pandemie durchkreuzte das. Die Urkunde kam mit der Post. Trotzdem hat sich die junge Frau aus Kirkel sehr gefreut. Nach Ihrem Fachabitur in Ernährungs- und Hauswirtschaft in Saarbrücken und einem Praktikum in einem Hotel wusste sie schon, dass Sie gerne mit Menschen arbeitet. Das Gastro-Gewerbe lag ihr. Bei ihrem späteren Ausbildungsbetrieb Fotios Mourtzios und Alexis Saridis in Kirkel fing sie nach dem ersten Abschluss als Aushilfe an. Die Stelle ging über in eine Teilzeitstelle, und schließlich wurde sie gefragt, ob sie nicht die Ausbildung zur Fachkraft im Gastgewerbe bei Ihnen machen wolle. Sie sagte zu. Es erschien die ideale Abrundung des begonnenen Weges zu sein: „Ich habe 2019 meine Ausbildung schon als Landesbeste abgeschlossen, und danach habe ich dann noch ein Jahr Ausbildung zur Restaurantfachfrau dran gehängt“ sagt Laura Happel. Ihr Ziel war es auch wieder, Landesbeste zu werden. „2019 habe ich bei der Zeugnisübergabe gesagt bekommen, dass ich Landesbeste bin, doch im darauffolgenden Jahr waren keine Feierlichkeiten. Und als ich mein Zeugnis bekam, war ich schon ganz enttäuscht, dass es nicht geklappt hat. Doch dann habe ich doch noch den Bescheid bekommen, dass ich Landesbeste bin und ich habe mich riesig gefreut.“