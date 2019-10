Kostenpflichtiger Inhalt: Spannender Rundgang bei Hager in Blieskastel : Das Wort des Abends: faszinierend

Die Auszubildenden der Blieskasteler Hagergroup erläuterten den Gästen sehr dezidiert ihr Arbeitsfeld. Im Vordergrund, auf unserem Bild (von links): Patrick Krawiec, Jonas Bruderer und Roxana Kozielski. Foto: Hans Hurth

Blieskastel „Lange Nacht der Industrie“ bei dem weltweit agierenden Unternehmen Hager in Blieskastel.

Das Wort des Abends: faszinierend. Und das war die Besichtigungstour im Blieskasteler Unternehmen Hagergroup anlässlich der „Langen Nacht der Industrie“ am vergangenen Donnerstag, 24. Oktober, auch. Das weltweit operiende Unternehmen mit seinen insgesamt 11 500 Mitarbeitern ist einer der führende Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbe-Immobilien. Eines der vielen Produkte kennt jeder: den Sicherungskasten. Schaut man hinein, wenn eine Sicherung rausfliegt, grüßt einen vielfach das Firmen-Emblem.

Bei der „Langen Nacht der Industrie“ nahmen saarlandweit 16 Betriebe teil. Bei Hager wurden gleich zwei große Besuchergruppen durch die riesigen Produktionshallen geführt. Einmal eine internationale Gruppe von interessierten Fachleuten, die von Hager-Nachwuchskräften Informationen in englischer Sprache erhielten, zum anderen rund 50 Männer und Frauen aus dem Saarland, die alles Wissenswerte erfuhren über Fertigung und Logistik sowie auch über die Ausbildungs- und Studienangebote.

Allein die technische Ausbildung ist mit sieben Sparten vertreten – vom Mechatroniker, zuständig für die Steuerungstechnik, bis hin zum Industriemechaniker, der sich unter anderem um die Wartung der Maschinen kümmert. Dann gibt es auch noch eine Reihe von dualen Studiengängen – vom Maschinenbau über Kunststofftechnik bis hin zu BWL mit Messe-, Kongress- und Eventmanagement. Interessant auch die sehr unterschiedlichen Ausbildungsangebote in der kaufmännischen Abteilung, über die die Azubis per Rollenspiel den Besuchertross aufklärten.

Fasziniert waren die Besucher von der Arbeit, die die Industrieroboter bewerkstelligen. Foto: Hans Hurth

Mit wachsender Begeisterung eilten die vielen Gäste in rund zwei Stunden von Abteilung zu Abteilung. Wobei den ganzen Abend über den Nachwuchskräften der Hagergroup die Regie überlassen war. Die Geschäftsführung traute ihnen diesen schwierigen Part zu – und wurde überhaupt nicht blamiert. Ganz im Gegenteil, denn die Besucher lernten allesamt junge Damen und Herren kennen, die ganz offenkundig stolz darauf sind, in dem Blieskasteler Unternehmen zu arbeiten und ihren Job lieben. Eloquent, mit Leidenschaft und Tiefgang erklärten sie ihr Betätigungsfeld und das, was es im Betrieb ausmacht. Das Gesamtkonzept zur langen Nacht, die sehr kurzweilig ausfiel, hatten Jeannine Sierra Garrido (Masterandin) sowie Jacqueline Conrad (Azubi) erstellt.

Leidenschaft – das scheint ein Merkmal der betrieblichen Akteure zu sein. Bereits zu Beginn hatten Oswald Bubel, einer der Geschäftsführer, Personalchef Jörg Sick sowie Ingenieur Gregor Wille den Gästen ihres Hauses bescheinigt, alles richtig gemacht zu haben, als sie sich unter den 16 teilnehmenden Industriebetrieben für Hager entschieden hatten. Das familiengeführte, 1955 gegründete Unternehmen, so war zu erfahren, produziert Komponenten und Lösungen an 22 Standorten rund um den Globus. Kunden in mehr als 120 Ländern der Erde setzen auf sie. Das Kerngeschäft reicht von Energieverteilung über die Leitungsführung bis hin zur intelligenten Gebäudesteuerung und Sicherheitstechnik. Man arbeitet an Zukunftsthemen wie Ladestationen für die Elektromobilität sowie auch an Technologien für das „schlaue Zuhause“, das künftig bei einem Mehr an Komfort immer weniger Energie verbrauchen wird.