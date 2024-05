Fußball Mit Spaß die Meisterschaft eingetütet

Die Fußballer des FV Biesingen spielen in der kommenden Saison in der Verbandsliga Nord-Ost. Die Mannschaft von Trainer Necmi Göktas machte am Sonntag durch den 5:0 (2:0)-Erfolg beim Tabellenneunten SC Ludwigsthal die Meisterschaft in der Landesliga Ost perfekt. „Wir haben nicht überragend gespielt, aber das Ganze im Stile einer Spitzenmannschaft heruntergespult. Unsere Spieler waren nicht nervös und haben ihre Aufgabe bravourös erfüllt“, freut sich der Meistertrainer, dessen Mannschaft nur noch ein Punkt zum Titelgewinn gefehlt hatte. Er habe ihr vor dem Anpfiff mit auf den Weg gegeben, „einfach nur Spaß zu haben“.