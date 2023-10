Blieskastel Der Landjugendchor gibt in der Schlosskirche ein Konzert

Blieskastel · Am Samstag, 14. Oktober, findet um 19 Uhr in der Schlosskirche Blieskastel ein Konzert mit dem Landesjugendchor Saar statt. Seit 2019 liegt die Nachwuchsförderung des Saarländischen Chorverbandes in den Händen von Mauro Barbierato, der auch für die Gesamtleitung des Konzertes verantwortlich ist.

10.10.2023, 11:15 Uhr

Der Landesjugendchor Saar tritt am kommenden Samstag in der Blieskasteler Schlosskirche auf. Foto: Yannik Planta