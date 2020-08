Keine einfache Lösung in Sicht : Die Situation der FGTS bleibt schwierig

Niederwürzbach Die Situation rund um die Lage der FGTS in Niederwürzbach war in den vergangenen Wochen oft Thema. Jetzt äußert sich der Elisabethenverein.

Der Elisabethenverein wollte einen neuen Mietvertrag mit klaren Lastenverteilungen. Nachdem sich die Verzögerungen immer weiter fortsetzten, kündigte der Elisabethenverein das Mietverhältnis zum Ende September mit der Begründung, dass die bisherigen Bemühungen nicht dazu geführt hätten, einen neuen Mietvertrag abzuschließen. Man würde aber die Kündigung zurücknehmen, wenn im Zeitraum bis zur Kündigung ein neuer Mietvertrag abgeschlossen würde. Tatsächlich, so konnte Norbert Schwarz mitteilen, sei man derzeit in Abstimmung mit der Stadtverwaltung über einen neuen Mietvertrag. Dies konnte auch Beigeordneter Guido Freidinger bestätigen. Aber die ganze Sache hat einen Haken: Derzeit gibt es in der Grundschule Am Würzbacher Weiher keine Raumkapazitäten für die Einrichtung einer FGTS. Deshalb ist man auf die Räume des Elisabethenvereins als „Heimat“ für die FGTS angewiesen. Aber wenn der Neubau des Kindergartens in Niederwürzbach realisiert werden sollte, entstehen im Schulgebäude neue räumliche Möglichkeiten, weil jetzt der Kindergarten dort noch Ausweichmöglichkeiten nutzt. Insofern sei die Situation schwierig. Denn man könne jetzt schlecht einen neue Heizung für die FGTS im ehemaligen Kindergarten finanzieren und dann in ein, zwei Jahren mit der FGTS in das Schulgebäude umziehen. Man prüfe indes derzeit technische Möglichkeiten einer Renovierung der Heizungsanlage, die man dann eventuell zu einem späteren Zeitpunkt, wenn man nicht mehr Gast beim Elisabethenverein sein müsse, in ein anderes städtisches Gebäude ein- oder umbauen könne.