SPD Blieskastel Kurt Legrum führt Blieskastels SPD in den Wahlkampf

„Kurt Legrum, Politikwissenschaftler und Stadtarchivar im Ruhestand, arbeitete mehr als 30 Jahre bei der Stadtverwaltung Blieskastel. Als ehemaligem Leiter des Stadtarchivs und des Schulamtes ist ihm Verwaltungshandeln vertraut. Ihm ist bekannt, wie es auf unserer Mitgliederversammlung formuliert wurde, wie eine Verwaltung tickt. Zudem war er viele Jahre im Personalrat der Stadtverwaltung und mehr als zehn Jahre dessen Vorsitzender“, betonte Christine Hertzler-Zimmer, Vorstand des SPD-Ortsvereins. Aufgrund seines Rentnerdaseins sehe Legrum die Möglichkeit, sich engagiert und intensiver für die Belange von Blieskastel-Mitte, Lautzkirchen und Alschbach einzusetzen, ehrenamtliche Tätigkeiten seien Legrum nicht fremd. So war er Gründungs- und Vorstandsmitglied beim Katholischen Kirchenbauverein St. Sebastian Blieskastel und beim Förderverein Brunnen im Mühleneck. Beim Neujahrsempfang 2002 der Stadt Blieskastel wurden 48 Personen aus dem Stadtgebiet für ihr ehrenamtliches Engagement im Bereich Erhaltung und Errichtung städtischer Einrichtungen geehrt. Darunter war auch Legrum. 2023 erhielt er von der Blieskasteler Karnevalsgesellschaft (BKG) die „Marianne von der Leyen Ehrenamtsmedaille“. Da er gerade in der kalten Jahreszeit stets eine rote Strickmütze trägt, habe ihm dies den liebevollen Beinamen „Rotkäppche“ eingebracht, so Christine Hertzler-Zimmer.