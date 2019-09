Kreisvolkshochschule : Kurs erklärt: So werden meine Fotos besser

Kurs erklärt: So werden meine Fotos besser

Bl.ieskastel/Homburg Kurs in digitaler Bildbearbeitung startet bei der Kreisvolkshochschule.

Die Kreisvolkshochschule des Saarpfalz-Kreises bietet ab morgen, Dienstag, 24. September, einen Kurs zur elektronischen Bildbearbeitung an.

Dieser Kurs unter Leitung von Roman Schmidt aus Blieskastel richtet sich an alle, die Bildbearbeitung erlernen möchten. Die berufliche Nutzung oder das professionellere Ausschöpfen der vielfältigen Möglichkeiten von Photoshop sind Lernziele dieses Angebotes, wie es in der Pressemitteilung der Kreisverwaltung weiter heißt. Das vermittelte Wissen wird individuell an die Erfordernisse der Teilnehmenden angepasst.