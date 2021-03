Ein kleiner Scherz, kurz vor dem 1. April : Senkrecht parken – das gibt es nur in Blieskastel . . .

Senkrecht parken – das gibt es nur in Blieskastel . . .

Blieskastel Seit Beginn des Baus der neuen Straße am Bliestal-Freizeitweg ist ein Verkehrs-Hinweisschild zu sehen, das auf einen etwas verfrühten Aprilscherz hindeutet. „Senkrecht parken“ steht da für die Kunden der Gärtnerei/Blumenladen Rieß.

Zwei Kunden starteten den Versuch – einer mit Vorderradantrieb am Fahrzeug und einer mit Allradantrieb, doch sie schafften es nicht, dem Wunsch nach dem Senkrecht-Parken nachzukommen. Bitte diese Ausführungen nicht ganz ernst nehmen, und auch auf keinen Fall ausprobieren. Es könnte mit einem gewaltigen Blechschaden enden.

Würden Kunden noch in den 1970er und 80er Jahren leben, könnte man meinen, der damalige Inhaber, der unvergessene Rieß Lui, hätte sich dieses Schild gewünscht. Der Rieß Lui nämlich war ein weithin bekanntes Blieskasteler Original, das nicht nur ein großes Herz hatte. Der Lui war auch, so erzählen sich die Leute heute noch, das größte Schlitzohr in der Stadt mit besonders ausgewölbten Hosentaschen. Darin steckte der Rieß Lui das Papiergeld, das für Blumen und Pflanzen bezahlt wurde.