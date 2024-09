Arbeitsgemeinschaft Lautzkircher Vereine Niemand musste im Wald hungern

„Ich war heute Morgen schon klatschnass“, erzählte Anna Uhl. Sie ist die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Lautzkircher Vereine und hatte am frühen Vormittag schon die Strecke mit ihrem E-Bike abgefahren, um noch die letzten Markierungen anzubringen. „Die Strecke ist aber gut begehbar, es gibt nur ganz wenige Matschstellen“, machte Yves Jacob vom Veranstaltungsteam Lust auf die Wanderung. Am Ausgangspunkt gab es für einen Euro einen Wanderpass, und wer wollte, konnte sich auch schon mit einem Glas Crémant oder einem Bier Mut antrinken. Von dort an ging es dann auf die etwa acht Kilometer lange Strecke durch den fast schon herbstlichen Lautzkircher Wald. Schon kurz nach dem Start konnte man sich stärken oder eine Wegzehrung mitnehmen. Am Schwarzweiher hatte bereits der Förderkreis der heimischen Kita einen Verpflegungsstand aufgebaut. Von da an musste man sich ein bisschen gedulden, denn zum nächsten Verpflegungsstand des Fördervereins der Grundschule war es schon noch eine längere Wegstrecke. Aber inzwischen hatte sich auch das Wetter beruhigt, der Regen (der im Wald ohnehin kaum spürbar war) wanderte so langsam Richtung Osten ab, und dann lugte sogar die Sonne hinter den Wolken hervor. Bestes Wanderwetter also.