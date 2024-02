Künstlerinnen in Blieskastel Künstlerinnen-Gruppe Steinberg arbeitet jetzt in Blieskastel

Nach langjähriger Tätigkeit in St. Ingbert hat die Gruppe hier jetzt einen bezahlbaren Arbeitsraum gefunden. Vor einigen Tagen fanden sich 19 Malerinnen zusammen, um mit der Künstlerin Irmgard Weber an einem Workshop teilzunehmen. Unter dem Thema „Winterzeit mit und ohne Schnee“ tauchten die Künstlerinnen in die reduzierte Farbigkeit des Winters und die faszinierenden grafischen Strukturen der Natur ein.