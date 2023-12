Krippen in Ballweiler In St. Josef sind Krippen ausgestellt

Ballweiler · In der Advents- und Weihnachtszeit beherbergt die Kirche St. Josef Ballweiler zahlreiche Weihnachtskrippen, angefangen bei der Krippe im Altarraum, über die große Landschaftskrippe am Marienaltar, kleinere Krippen im Seitengang der Kirche und Krippendarstellungen in den beiden Vitrinen im hinteren Bereich der Kirche.

18.12.2023 , 11:30 Uhr

Die Landschaftskrippe in St. Josef in Ballweiler. Foto: Udo May