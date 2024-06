Theater in Niederwürzbach Auf zu „Mord und Schokoladenpudding“

Jetzt sind ihre beiden Gruppen schon wieder dabei, ihre neuen Stücke einzustudieren. Der Krimi heißt „Mord und Schokoladenpudding“. Wieder wird dabei das Publikum eingebunden und spielt kleine Rollen. Im Ensemble, das aus jeweils drei Männern und Frauen besteht, wird Bärbel Schön zu ihren ersten Auftritten kommen. Das Theaterstück für Breitfurt werde wieder ein Stück von Carsten Schreier sein „Oh mein Gott Herr Pfarrer“. Zwei Spieler haben die Gruppe inzwischen verlassen, so Kiesel. Dafür kommt die kleine Ukrainerin Carina, die bereits im vergangenen Jahr beim Kriminalstück mitspielte, wieder zurück. Zur Einstimmung in die neue Saison wird am Freitag, 5. Juli, im Breitfurter Gasthaus „Im Wald“ ein Workshop für Improvisationstheater durchgeführt.