Krach in der CDU Blieskastel Droht Christian Wilhelm der Ausschluss aus der CDU-Fraktion?

Blieskastel · Nach gut einem dreiviertel Jahr politischer Ruhe in Blieskastel deutet sich nun erneut ein kommunalpolitisches Beben an. Nach Informationen unserer Zeitung gibt es in der CDU-Stadtratsfraktion Bestrebungen, das Ratsmitglied Christian Wilhelm aus der Fraktion auszuschließen.

09.11.2023 , 10:10 Uhr

Christian Wilhelm Foto: Erich Schwarz

Von Erich Schwarz