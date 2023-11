Krach in der CDU In Blieskastel deutet sich das nächste kommunalpolitische Beben an

Blieskastel · Nach langem Streit um die Abwahl von Lisa Becker (Grüne) ist in der Kommunalpolitik in Blieskastel wieder Ruhe eingekehrt. Bis jetzt. Nach Informationen der SZ droht erheblicher Krach in der CDU.

09.11.2023 , 14:59 Uhr

Foto: Hans Hurth

Von Erich Schwarz

Nach gut einem dreiviertel Jahr politischer Ruhe in Blieskastel deutet sich nun erneut ein kommunalpolitisches Beben an. Nach Informationen unserer Zeitung gibt es in der CDU-Stadtratsfraktion Bestrebungen, das Ratsmitglied Christian Wilhelm aus der Fraktion auszuschließen. Der Jurist aus Blickweiler war nach dem Rücktritt von Holger Schmitt aus dem Stadtrat (wegen Übernahme des Geschäftsführerpostens beim EVS) als neuer Fraktionsvorsitzender gehandelt worden. Sogar eine eventuelle Kandidatur für das Bürgermeisteramt war damals im Gespräch.