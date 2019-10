Stadtrat Blieskastel : Bessere Kommunikation als neuer Stil

Blieskastel SPD und Grüne stellen ihre Kooperationsvereinbarung für den Stadtrat von Blieskastel vor.

Das Motto „Lebensqualität stärken- Zukunft sichern“ trägt die Kooperationsvereinbarung zwischen den Fraktionen von SPD und Bündnis 90 die Grünen im Stadtrat Blieskastel in der Legislaturperiode 2019 bis 2024. Die Vereinbarung wurde im Rathaus von den Fraktionschefs Achim Jesel (SPD) und Lukas Paltz (Grüne) der Presse vorgestellt wurde.

Beide Parteien hätten schon im Wahlkampf die künftige Umsetzung eines neuen Politikstils und vor allem mehr Transparenz der politischen Willensbildung und Entscheidungsfindung zu einem ihrer Anliegen erklärt. Die Zusammenarbeit werde getragen von gegenseitigem Respekt, auch bei unterschiedlichen Auffassungen zu Einzelfragen, und dem Willen zu gemeinsamen Lösungen. Die Nachhaltigkeit sei bei zukünftigen Entscheidungen, so Jesel und Paltz, der alles übergeordnete Aspekt, wobei alle Maßnahmen auf ihre Auswirkungen in ökologischer, ökonomischer und sozialer Hinsicht überprüft würden.

„Wir wollen eine Entwicklung, die sich zwar an den Bedürfnissen der heutigen Generation orientiert, nachfolgende Generationen aber nicht über Gebühr belastet. “ Die Wahl der beiden Beigeordneten Lisa Becker (Grüne) und Guido Freidinger (SPD), beide waren bei dem Pressegespräch mit dabei, sei ein erster sichtbarer Ausdruck der intensiven Zusammenarbeit und Abstimmung. Geplant seien regelmäßige Treffen aller Fraktionsspitzen mit Bürgermeister Bernd Hertzler (SPD), den Beigeordneten und den Beauftragten.

Zwei Punkte stellten die beiden Parteien heraus. „Bei der Kommunikation und Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger haben wir in der Vergangenheit Defizite festgestellt. Daher soll mehr Transparenz und Bürgerbeteiligung geschaffen werden, es geht nur gemeinsam in der Zusammenarbeit mit Ortsräten und Ortsvorstehern als neuem Politikstil. „In der Öffentlichkeit werden zukünftige Entscheidungen von Politik und Verwaltung transparent, plausibel und nachvollziehbar dargestellt und erläutert“, so Achim Jesel und Lukas Paltz.