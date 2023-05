Konzert in Blieskastel Begeisternde britische Musik in der Blieskasteler Schlosskirche

Mit „Scottish Feeling“ stimmte das Instrumentalensemble feierlich und stilgerecht auf den britischen Abend ein. Dann konnte man erstmals den Von der Leyen-Chor unter der Leitung von Christoph Nicklaus genießen, besonders eindrucksvoll hier die Fußballhymne des FC Liverpool „You´ll never walk alone“. Und natürlich dürfen bei Nicklaus auch Kompositionen von John Rutter keinesfalls fehlen. Zunächst „This is the Day“, anlässlich der Hochzeit von William und Kate komponiert. Dann zusammen mit dem Schülerinnen- und Schülerchor ebenfalls von John Rutter „Schau auf die Welt“. Danach präsentierte sich der junge Chor der Schule, die Leyen-Peppers, dann mit etwas modernerer Chorliteratur, etwa „Someone like you“ von Adele, dem Traditional „Skye Boat Song“ oder der Beatles-Nummer „All you need is love“ von Lennon/McCartney. Der Chor erntete ebenfalls starken Applaus, und es ist sicherlich auch ein Verdienst von Chorleiterin Susanne Gastauer, dass die Schülerinnen und Schüler sehr diszipliniert auftraten, mit viel Emotion sangen und damit die Gäste sehr berührten. Es spricht sicherlich ebenso für die Chorleiterin, dass sogar vier Schülerinnen trotz Abiturstress beim Konzert mitwirkten. Nach dem Orgelkonzert (Gast an Orgel und Klavier: Christian von Blohn) von Georg Friedrich Händel dann ein bombastisches, furioses Finale mit einer Hommage an die „Last night oft he proms“ mit „Jerusalem“, arrangiert von Angelo Dias und dann „Rule Britannia“ und dem gewaltigen „Land of hope and glory“ von Edward Elgar. Die Gäste schwenkten „very british“ die bereitgelegten Union Jack-Fähnchen, es war ein toller, stimmungsvoller Abschluss eines wunderbaren Konzertabends in der Blieskasteler Schlosskirche.