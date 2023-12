Konzert in Blieskastel Advents-Stimmung in der Schlosskirche

Passend zum dritten Adventssonntag, dem Sonntag „Gaudete“ (Freuet euch), eröffnete der Von der Leyen-Chor in der Blieskasteler Schlosskirche sein diesjähriges Adventskonzert mit Georg Friedrich Händels Chorsatz „Tochter Zion, freue dich!“. Traditionell ließ Chorleiter Christoph Nicklaus bei verschiedenen Strophen das Publikum miteinstimmen und sorgte dadurch bei Ausführenden und Gästen in der heimelig ausgeleuchteten Schlosskirche gleich zu Beginn des Konzertes für vorweihnachtliche Stimmung. Mit getragenen Weisen wie dem altfranzösischen Adventslied „O komm, o komm, Emanuel“ (Solistin: Nicole Lauck) oder dem als Ostinato-Variation komponierten „Ave Maria“ von Giulio Caccini, baute der Chor eine ruhige und friedliche Atmosphäre auf. Die Liedsätze wurden von einem kleinen Streichorchester geschmackvoll eingeleitet, mit Zwischenspielen aufgelockert und begleitet. Singstimmen und Streichinstrumente verschmolzen zu einem runden, wohltuendem Klang. Im zweiten Teil des Konzertes boten die Streicher, die unter anderem mit drei Lehrerinnen des Von der Leyen-Gymnasiums besetzt sind, mit zwei Sätzen aus der Weihnachtssymphonie von Giuseppe Valentini dem Publikum eine Abwechslung zur Vokalmusik. Besonders mit den äußerst schlichten und volkstümlichen Ausdrucksmitteln des „Concerto pastorale“ von Arcangelo Corelli konnten sie weihnachtliche Gefühle bei den Zuhörern auslösen. Zwischen den Instrumentalstücken trug ein Solistenquartett (Barbara Buhr, Susanne Gastauer, Georg Mick, Christoph Nicklaus) drei englischsprachige Weihnachtslieder vor. Die Textbotschaft des Liedes „Candle of Hope“, in der eine Weihnachtskerze als Symbol die Hoffnung auf Frieden verkündet, ist in unserer Gegenwart von großer Aktualität. Im dritten Teil des Konzertes erklangen mit „Pueri concinite“ und „Leise, leise in der Nacht“ weihnachtliche Gesänge. Höhepunkt dieses Teiles war „All bells in paradise“, eine Auftragskomposition von John Rutter für den Chor des King’s College in Cambridge, die durch ihre wunderschöne Melodie bestach. Dem Von der Leyen-Chor (Klavierbegleitung: Christoph Kohl) ist es gelungen, diese zeitgenössische Weihnachtsmusik mit der ganzen Bandbreite ihrer dynamischen Differenzierung zu interpretieren. Das von allen Ausführenden und Gästen gesungene Lied „Es ist ein Ros‘ entsprungen“ ist nun schon lange Tradition und beendete das besinnliche Adventskonzert. Das Publikum bedankte sich mit einem kräftigen Applaus. Chor und Orchester revanchierten sich dafür mit einer Zugabe. Unter den prächtigen Klängen von „Tollite hostias“ aus dem Weihnachtsoratorium von Camille Saint-Saëns entließen Chor und Streichorchester die Zuhörer in die Winternacht.