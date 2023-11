Spiel- und Wanderclub Niederwürzbach Mandolinen können auch Rock und Pop

„Zupfmusik ist das Gegenmittel zur Krise“, hatte Christine Eckstein-Puhl, der auch die Moderation des Abends oblag, eingangs gemeint. Da hatte Dirigentin nicht zu viel versprochen. Das man „In der Halle des Bergkönigs“ (Edvard Krieg) nicht nur auf seine konventionelle Art und Weise für Symphonieorchester spielen kann, ist bekannt. Aber mit Rock- und Pop-Anteil? Doch, das geht. Mit „The Entertainer“ (Scott Joplin), einem anspruchsvollen Werk, welches gleichzeitig eine populäre Melodie zum Mitwippen ist, hatte man das Publikum schnell auf seiner Seite. Durch die Mandoline erhielt das Stück einen mehr als besonderen Klang. Widmete man sich als Orchester der Popmusik, kommt man auch an Abba nicht vorbei. Wie gut, dass Gitarrist Manfred Göddel das entsprechende Medley arrangierte. So, dass „Mama mia“, „Chiquitita“ und „Money, Money Money“ mehr als passend durchs Gotteshaus schallten. Angesichts der positiven Dominanz des Schlagzeugs und der E-Gitarre waren die ersten Bravo!-Rufe und ein langer Applaus nicht überraschend. Da stand der sogenannte Barock-Rock von „A whiter shade of pale“ mit seinem charakteristischen Blockflötenklang (Dorothee Göddel) dem in nichts nach und sorgte vereinzelt für stehende Ovationen. Das Flöten-Solo bei „California Dreamin“ ist eines der bekanntesten der Rockmusik. Am Sonntag oblag auch es gekonnt der Niederwürzbacher Flötistin. „Nothing Else Matters“ zählt zum bekanntesten Titel von Metallica. Ihn mit einem Mandolinenorchester sowie Flöte, Schlagzeug und E-Gitarre in einer Kirche zu spielen hat Seltenheitscharakter. „Sonst braucht’s nichts“, hatte die Dirigentin ihn angekündigt. Dass das Lied für Begeisterung sorgte, überraschte da nicht. Der Sprung von der Metallband zur „Forrest Gump Suite“ (Alan Silvestri) sowie zur Filmmusik von „Piraten der Karibik“ (Hans Zimmer) war da etwas gewagt, tat der Stimmung aber keinen Abbruch. Vor allem Letzterer schien wegen der verschiedenen Stimmungen Grund für Bravo!-Rufe gewesen zu sein. „Das war heute schon etwas anderes als sonst. Zwei Musiker haben das Orchester rockmusik-tauglich gemacht“, freute sich Christine Eckstein-Puhl am Ende, ehe der „Earth Song“ (Michael Jackson) für stehende Ovationen und mit „Time to say good bye“ für eine Zugabe sorgte.