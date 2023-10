Gesangverein Liederkranz Niederwürzbach Aus der Schatztruhe des „Liederkranz“

Ungewöhnlich für die Jahreszeit, da es sich eigentlich um ein Weihnachtslied handelt, war „Happy Xmas“ (War is over) von John Lennon. Es passte an diesem warmen und sonnigen Herbsttag dennoch ins Programm, da es von Dieter Schnepp (Arrangement) und Helmut Kröll (Text) entsprechend zu „Sing und lebe“ umgearbeitet wurde. Chor und Ensemble blieben bei einem weiteren Weihnachtslied, welches dennoch zum Tag passte: „Les cloches du hameau“ (Celine Dion), das eigentlich auch ein Hirtenlied ist. Als man dann einen Klassiker aus den Endsechzigern, nämlich „Aux Champs Elysées“ gab, sang auch das Publikum begeistert mit und steuerte danach auch „Bravo!“-Rufe bei. Da fehlte nur noch Danyel Gérards „Butterfly“, welches begeistert mitgeklatscht wurde. Angesichts stehender Ovationen überraschte die Zugabe am Ende nicht.