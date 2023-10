Konzert in Böckweiler „Kolores“ und „Chorios“ besangen die „Herbstgefühle“

Im gut gefüllten altehrwürdigen romanischen Gotteshaus begann der gastgebende „Kolores“, dirigiert von Ines König, mit einem Ausflug ins Musical „König der Löwen“ und Elton John’s Song „Kann es wirklich Liebe sein?“ Darin wird die Liebe zwischen Simba und Nala symbolisiert, als sich die beiden wiedererkennen und ineinander verlieben. Weiter ging es mit vier Balladen, die allesamt zum Nachdenken anregten. Die Hymne der irischen New-Age Sängerin Enyas „Only Time“, die oftmals als musikalische Untermalung der Fernsehübertragungen zu den Terroranschlägen 2001 auf das World Trade Center in New York genutzt wird, sang der Chor in der deutschen Fassung mit dem Titel „Nur die Zeit“. Übrigens spendete Enya die Einnahmen durch das Lied den Hinterbliebenen der Anschlagopfer und den New Yorker Feuerwehrleuten. Es folgte Nenas Version von „Liebe ist“, das an das „Hohe Lied der Liebe“ aus dem ersten Korintherbrief angelehnt ist. In „Gabriellas Song“ aus dem schwedischen Kinofilm „Wie im Himmel“ befasste sich der Text mit Freiheit, Selbstbestimmung und Lebensglück. Zum Abschluss des Blocks trugen sie den Titel „Einmal sehen wir uns wieder“, dem Lied, das der österreichische Sänger und Komponist Andreas Gabalier zum Andenken an seinen Vater und seiner Schwester geschrieben hat, die beide Selbstmord begangen hatten. Er besingt darin die Hoffnung auf ein Wiedersehen.