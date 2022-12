Konzert in Ballweiler : „Harmonie“ startet einen Neuanfang

Ballweiler Das Orchester des Musikvereins Ballweiler hatte mit seinem neuen Dirigenten zum Weihnachtskonzert in die Kirche St. Josef eingeladen.

Für die Vereine ist die Zeit nach Corona nicht einfach. Auch während der Pandemie war man mit Problemen konfrontiert, an die man Anfang des Jahres 2020 noch nicht im Traum dachte: Keine Proben, kein Unterricht und auch keine Auftrittsmöglichkeiten. Vor allem die Musikvereine in der Region waren davon stark betroffen. Einer von ihnen ist der Musikverein Harmonie Ballweiler, der am Sonntagnachmittag in der Pfarrkirche St. Josef endlich wieder traditionell mit dem Weihnachtskonzert zur Routine der Zeit vor Corona zurückkehren konnte.

Am besten brachte es Udo Mai am Ende des Konzerts auf den Punkt. Der Ehrenvorsitzende war spontan ans Pult getreten und erinnerte zunächst an das 100-jährige Bestehen des Zusammenschlusses in diesem Jahr. „Es war nicht immer leicht. Vor allem in den letzten Jahren. Sie sehen heute, was aus 46 Mitgliedern übrig geblieben ist. Und es waren wirklich 46“, versicherte Mai mit belegter Stimme und zeigte auf die verbliebenen Musiker des Großen Orchesters. Weitaus weniger als die Hälfte der Musiker aus dem Ensemble vor der Corona-Pandemie konnte man vor dem Altar zählen. Und das Jugendorchester des Vereins musste schon vorher wegen Mangel an Teilnehmern aufgelöst werden. Der Mann, dem der Verein schon immer mehr als ein Herzensanliegen war, rang etwas um Fassung. Er sei froh, dass man diese Krise überstanden habe, so Mai. 2022 stehe nicht nur für das Vereins-Jubiläum, sondern auch für den Neuanfang.