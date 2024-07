Schola Cantorum in der Schlosskirche Konzert mit Gesang und Orgelklang

Zwischen den Akteuren der Schola, in Person des Organisten Matthias Leiner und dem Komponisten Denis Bédards, der in der kanadischen Stadt Vancouver lebt, ist inzwischen ein reger Mail-Kontakt entstanden. Bédards hat in einer persönlichen Botschaft seiner Freude über das Zustandekommen des besonderen Konzertes Ausdruck verliehen, und der Schola Cantorum und dem Organisten Mathias Leiner einen schönen Erfolg gewünscht.