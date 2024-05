Collegium Vocale Blieskastel Tolle Solisten und ein gut aufgelegter Chor

Die hohen Erwartungen, die an die Virtuosität geweckt worden waren, wurden im mittleren Werk des Konzertabends noch stärker erfüllt. Zwei Flöten und eine Violine stehen dort als Concertino-Gruppe dem Orchester-Tutti gegenüber. Während im Mittelsatz die Flöten das klagende Sekund-Motiv nachahmen, das ihnen vom Tutti vorgeschlagen wird, besticht der Schlusssatz durch ein prächtiges Fugenthema, in dem das Flötenduo von Geigenarabesken umspielt wird. Johannes Baumann konnte hier in einem der anspruchsvollsten Geigensoli des Generalbasszeitalters glänzen.