Konzert in Blieskastel Weihnachtliche Klänge von der Insel

Wenn man sich in der hektischen Vorweihnachtszeit, zur Vorbereitung für das Fest, in die richtige Stimmung versetzen möchte, hat man es mitunter nicht gerade leicht. Wie gut, dass es da Konstanten gibt, die einem dies erleichtern. So geschehen am vergangenen Samstagabend, als das Blieskasteler Collegium Vocale zu seinem traditionellen Weihnachtskonzert in die Schlosskirche eingeladen hatte. Doch statt konventioneller Programme der Vergangenheit, wie etwa das Bach’sche Weihnachtsoratorium, setzte man dieses Mal auf ein britisches Programm und hatte das Ganze deshalb auch mit „Ceremony of Carols – Very british“ umschrieben. Eine Rechnung, die aufzugehen schien. Denn schon eine gute halbe Stunde vor Beginn bildeten sich lange Schlangen vor dem Eingangsportal, und auch die Parkplätze waren knapp. Zwar steuerte der Wettergott am Vorabend von Heiligabend Regenwetter bei. Doch das tat der Stimmung keinen Abbruch.