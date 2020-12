Zur Windkraft in Blieskastel : Es ist ein echter Skandal

Durch die vorschnelle Installation von Windkraft-Anlagen in Bliesastel könnte die Biosphärenregion dauerhaften Schaden nehmen, meint unsere Autorin.

Völlig übereinstimmend berichten uns Stadtratsmitglieder, dass in der nichtöffentlichen Ausschuss-Sitzung, in der ein VSE-Vertreter referierte, von bis zu 21 Windkraft-Anlagen die Rede war. An dieser Darstellung ist wohl nicht zu rütteln. Und was bedeutet das? Ganz einfach: Im südlichen Teil der Barockstadt wird, wenn die Landschaft unwiederbringlich zerstört ist, sehr viel mehr Strom produziert, als in Blieskasteler Haushalten benötigt.