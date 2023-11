Kommentar Ein Trauerspiel für die Demokratie

Eins vorweg: Einem Rathaus-Chef steht es frei, sein Personal zu versetzen. Auf Experten zurückzugreifen oder nicht. Man kennt das gerade im Saarland seit jeher in jeder Behörde: Ändern sich nach Wahlen die politischen Farben, wechselt das Personal durch. Im Falle der Kulturbeauftragten von Blieskastel ist es schwieriger. Die Stelle wurde geschaffen zur „Förderung und Partizipation der Bürger an der Verwaltung“. Ist dieser Einbezug der Bürger gar nicht gewünscht? Es wirkt so. Brigitte Adamek-Rinderle wurde außerdem von einer Stadtratsmehrheit in die Funktion gewählt. Ihr diese durch Verwaltungs-Schachzüge am Stadtrat vorbei wieder zu nehmen, ist eine Missachtung des Rats – der ja die Bürger repräsentiert. Hätte Adamek-Rinderle sich objektiv dramatisch falsch verhalten, etwa öffentlich die Stadt schlechtgemacht, läge der Fall anders. Doch im Gegenteil. Fachliche Gründe gab es auch nicht, dafür ist die 67-Jährige zu sehr Expertin. Sie gehört schlicht der Partei an, die mit der des Rathaus-Chefs gebrochen hat. Ob es aus den eigenen Reihen Druck auf Hertzler gab oder nicht: Eine sachliche Zusammenarbeit nach den Differenzen wäre vielleicht schwierig gewesen. Doch im Sinne der kulturellen (Weiter)-Entwicklung der Stadt angesagt. Sie hätte auch von Größe gezeugt. Dass Hertzlers Schachzug die Kultur in Blieskastel weitergebracht hat, glaubt wohl kaum einer. Das aktuelle Kulturprogramm wurde aber noch zu sehr von Adamek-Rinderle mitgeprägt, um das abschließend bewerten zu können. Die praktizierte Art des politischen Aufs-Abstellgleis-Schieben ihrer Person und damit dem faktischen Ende der Beauftragtenstelle ist jedenfalls ein Musterbeispiel dafür, wie es in einer Demokratie nicht laufen sollte.