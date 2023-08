Klappstuhlkonzert in Lautzkirchen Die Klappstühle standen auf der Liegewiese der Kliniken

Und damit das Ganze auch musikalisch ein Fest wurde, dafür sorgten Latz & Latz gemeinsam mit Roland Jene. Zusammen sind diese Musiker drei Viertel der legendären Kultband The Earls, die aber auch in solchen Formationen sehr erfolgreich sind. Hanswerner Latz an Gitarre und E-Piano und sein Sohn Georg, ebenfalls Gitarre, sowie Roland Jene, an diesem Nachmittag mit „leisem Schlagwerk“, Cajon und Becken, sorgten für allerbeste Stimmung. Rund 150 Gäste lauschten der Formation, zum Teil Einheimische, aber auch viele Patienten der Klinik, die nach und nach von der Musik angelockt wurden. Hanswerner Latz und Roland Jene stehen als Bandmitglieder zusammen fast schon 60 Jahre auf der Bühne, der Förderschullehrer Georg Latz steht für die jüngere Musiker-Generation. Und entsprechend hatten die Musiker auch die Set-Liste für den Auftritt zusammengestellt. Da waren mitunter harte Brüche drin, von Ed Sheeran ging es zu den Flippers, von den Rolling Stones zu den Sportfreunden Stiller, von den Ärzten zu Prince und so weiter. Aber offensichtlich ist es genau das, was den Erfolg der Formation ausmacht, von allem ein bisschen. Und da es sich bei allen dreien um exzellente Musiker handelt, können sie auch jedes Genre ordentlich und glaubhaft bedienen. Da werden die „Alten“ Roland Jene und Hanswerner Latz bei „Satisfaction“ noch einmal richtig rockig, da glänzt Hanswerner Latz wie weiland Keith Richard von den Stones mit Gitarrenriffs und improvisierten Soli, und Roland Jene holt auch aus dem Cajon alles raus. Georg Latz ist die Stimme der Band, er kann ebenfalls rockig, aber auch balladig-einfühlsam. Sie seien eine „Mitmach-Band“, animieren das Publikum zum Mitklatschen und -singen, was zunächst noch etwas zaghaft kommt, aber dann immer besser wurde. Am Ende wurde sogar vereinzelt getanzt, geschunkelt und eifrig mitgesungen. Die Band hatte trotz schweißtreibender Temperaturen selbst offensichtlich viel Spaß an diesem Nachmittag, die Gäste waren begeistert und sparten auch nicht mit Applaus. „Das do is richdisch scheen“, sagte ein Gast spontan nach einem Song. Das haben sich an diesem Nachmittag offensichtlich viele Gäste gedacht.