Aus der Kommunalpolitik in Blieskastel : Klagen über nicht beantwortete Anfragen

Blieskastel Die CDU Blieskastel fordert einen wertschätzenden und professionellen Umgang der Verwaltung mit Bürgeranliegen ein.

Während des Jahres zeigt der Ortsrat Blieskastel-Mitte oftmals durch vielfältige Unterstützung sein Herz für Kinder und am Jahresende für das ehrenamtliche Wirken der Vereine in Alschbach, Lautzkirchen und Blieskastel- Mitte. Diesmal erfolgte aus dem Budget Hilfe für zwei andere Maßnahmen.

„In der Not stehen wir in Blieskastel alle zusammen“, so Jürgen Trautmann. Auch der Ortsrat-Mitte hilft der Familie in Alschbach mit einem Betrag in Höhe von 1000 Euro. “Allen Helfern, vor allem den vielen Feuerwehrmännern- und –Feuerwehrfrauen gilt für ihren Einsatz vor Ort ein besonderer Dank“, hielt der Ortsvorsteher fest.