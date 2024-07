Die Wahlhelfer Carmen Wolf und Holger Kitto zählten für Roland Kitto sieben Ja-Stimmen bei einer Enthaltung. Gleiches Ergebnis auch für Josef Roos als Stellvertreter. Zu Schriftführerinnen wählte das kommunale Gremium Carmen Wolf und Nina Weber. „Am 31. Mai 2022 habe ich als damaliger Stellvertreter der Ortsvorsteherin Yvonne Malter, sie war erkrankt und verstarb später, das Amt übernommen. Die Ortspolitik liegt in unserer Familie, Sohn Heiko saß 25 Jahre im Ortsrat, Sohn Holger geht heute in sein sechstes Jahr“, erzählte auf Nachfrage unserer Zeitung Roland Kitto (73). Dem Ortsrat gehören an: Mario Müller, Holger Kitto, Roland Kitto, Josef Roos, Carmen Wolf, Jan Wolf, Nina Weber, Michael Rauch, Christian Wolf.