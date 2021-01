Jetzt gibt es einen Zeitplan für neue Kita in Niederwürzbach : Kinder sollen im Sommer 2023 einziehen können

Niederwürzbach Wie geht es weiter mit dem Neubau der Kita Niederwürzbach? Die Stadtverwaltung erläutert den Zeitplan.

Ein wichtiges Thema ist nun wieder in den Mittelpunkt des Interesses vor allem junger Eltern gerückt. Und zwar nach einer Anfrage der CDU-Stadtratsfraktion an die Verwaltung. Es geht um den Neubau der Kindertagesstätte in Niederwürzbach. Zu diesem gibt es nach längeren Abwägungen, nach Überprüfungen und Diskussionen keine Alternative. Soviel steht fest. Und nicht nur das. Denn die Verwaltung hat einen zeitlichen Rahmen erarbeitet, der den Umzug in die neue Immobilie in etwa zweieinhalb Jahren vorsieht. Doch der Reihe nach: