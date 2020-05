Ein schönes Zeichen der Hoffnung in Niederwürzbach : Der Regenbogen als Zeichen der Hoffnung auf eine neue Normalität

Niederwürzbach Der aufmerksame Beobachter hat es die vergangenen Wochen vielleicht schon bemerkt: an manchen Fenstern hängen bunte Bilder mit Regenbögen. Und vielleicht hat der ein oder die andere beim Spazierengehen schon einen bemalten Stein gefunden, oder auch selbst einen bemalt und versteckt.

Weil dies nicht nur in Deutschland so ist, sondern auch in anderen Ländern, fingen die Kinder in Italien an, Regenbögen zu zeichnen als Zeichen der Solidarität und Hoffnung auf bessere Zeiten. Früher glaubten die Menschen, ein Regenbogen sei eine Brücke zwischen den Menschen und den Göttern im Himmel. Die Christen kennen aus der Bibel auch die Geschichte von Noah, der nach Anweisung von Gott die Arche, ein großes Schiff, baute und so die Tiere und Menschen vor der großen Sintflut rettete. Als Zeichen des Bundes zwischen Menschen und Gott ließ er einen Regenbogen am Himmel erscheinen. In vielen Ländern ist der Regenbogen ein Zeichen der Hoffnung, der Versöhnung und des Neuanfangs.