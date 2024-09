Kirmes und Markt in Blieskastel Zur Kirmes gab es Wein und Käse

Auf dem Paradeplatz herrschte schon am späten Vormittag reges Treiben. Besonders viele Radfahrer hatten den Weg per Drahtesel nach Blieskastel gesucht, meist mit Akku-Unterstützung. Das Angebot war vielfältig, wenngleich das Motto nicht so ganz getroffen war. Es war ein schöner Markt, aber besser als Biosphären- oder Citta-Slow-Markt zu bezeichnen. Winzer waren eher in der Minderheit, auch das Käseangebot war nicht unbedingt überwältigend. Aber die beiden Winzer, die den Weg nach Blieskastel gefunden hatten, lobten den Markt: „Wir sind nun schon zum dritten Mal auf diesem Markt, unterbrochen nur durch die Corona-Pause. Es ist ein tolles Publikum hier, und wir haben auch viele neue Kunden in Blieskastel dazugewonnen“, unterstrich Ralf Schneider vom gleichnamigen Weingut bei Annweiler. „Viele kommen dann direkt bei uns vorbei bei einem Besuch in der Pfalz, wir versenden aber auch unsere Produkte.“ Auch das Weingut Schafhausen aus Kanzem, einem Saar-Weinort, ist nicht zum ersten Mal in Blieskastel: „Es war lief sehr gut im vergangenen Jahr, deshalb sind wir auch in diesem Jahr wieder da. Wir haben gemerkt, dass es hier viel Zulauf für uns gibt“, gab sich auch Fabian Schafhausen sehr optimistisch.