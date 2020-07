Kirchheimer Hof bei Breitfurt : „Es geht nur über die Muskel-Hypothek“

Unser Bild zeigt die Gebäude des Kirchheimer Hofs: Ganz hinten die Scheune, in der Mitte das Herrenhaus und im Vordergrund die Orangerie. Foto: BeckerBredel Foto: BeckerBredel

Blieskastel/Ommersheim Gespräch mit dem Eigentümer Oliver Schmitt über den Wiederaufbau des Herrenhauses hoch über Breitfurt.

Vor rund einem Monat war auf einem ausladenden Plateau mit ungetrübter Weitsicht ein kleiner Massenauflauf. Mit etlichen Vertretern der Kommunalpolitik nebst Denkmalschutz und Medien (wir berichteten). Man huldigte quasi einem Mann, der den Kirchheimer Hof zwischen Breitfurt und Bliesdalheim wieder zu neuem Leben erweckt. Diese gewaltige Herausforderung hat er angenommen getreu seinem Motto: „Wer aufs Fahrrad steigt muss auch in die Pedale treten.“ Am Freitagmorgen waren wir mit Oliver Schmitt verabredet, dem Juniorchef des Landschaftsbau-Unternehmens Schmitt in Ommersheim, um zu erfahren, wie sich die weitere verheißungsvolle Planung gestaltet, nachdem der Rückbau des Herrenhauses bereits abgeschlossen ist und nun peu à peu der Aufbau beginnt.

Der 42-Jährige erzählt, dass Spezialisten der Uni Mainz den Untergrund sondierten, um den alten Strukturen des Hofs auf den Grund zu gehen. Und was den eigentlichen Aufbau des Herrenhauses angeht (Orangerie und Scheune stehen noch nicht zur Debatte), so hofft der Eigentümer, dass die Baugenehmigung von der Unteren Bauaufsicht in wenigen Tagen eintrudeln wird. Alle Weichen seien hierfür gestellt.

Lesen Sie auch Kostenpflichtiger Inhalt: Ein bemerkenswerter Schritt ist getan : Eine Ruine will zu neuem Leben erwachen

Und dann geht es ans Fundament. Etwas laienhaft ausgedrückt: Es muss nachgebessert werden, um das auf ihm lastende Haus dauerhaft zu stemmen. Und es gilt auch eine Feuchtesperre zu errichten, so Schmitt. Sie hindert das Wasser im Boden daran, im Mauerwerk aufzusteigen. Auch der Gewölbekeller im Mitteltrakt muss noch ertüchtigt werden. Geklärt, so der Landschaftsgärtner, sind nun auch alle Fragen rund um die Statik.

Wie man sieht, müssen jede Menge Vorbereitungen getroffen werden, bis man einen Stein auf den anderen setzen kann.

Ganz wichtig ist Oliver Schmitt die gedeihliche Symbiose zwischen Denkmalschutz und Eigentümer. Pragmatisch statt stur dogmatisch sollte die hierfür zuständige Behörde gegenüber dem Hausherrn agieren. Und diesem die Augen öffnen für den Wert des Kulturguts, das er erworben hat. Genau auf diesem Weg erreiche man, dass sich der Eigentümer selbst als sensibler, umsichtiger Denkmalpfleger bzw. -schützer erweist. In Georg Breitner, dem Chef des Landesdenkmalamtes und dessen Team hat Schmitt offenbar Mitstreiter, die die Zeichen der Zeit erkannt haben. Breitner versteht sich als Lotse und nicht als Projektsteuerer, wie er noch beim Ortstermin vor vier Wochen erklärte.

Am Ende, wenn alles fertig ist, erstreckt sich die reine Wohnfläche des Herrenhauses auf rund 900 Quadratmeter auf drei Etagen. Man müsse den Wiederaufbau in der Größe von einst leisten, sagt Oliver Schmitt. Deshalb die beachtlichen Ausmaße. Und warum hat er 2013 überhaupt diese Immobilien hoch über Breitfurt erworben und sich in den vergangenen sieben Jahren unerfreulichen Ärger mit der Kommunalpolitik eingehandelt?

Der Kirchheimer Hof – er sei die Heimat seiner Frau. Mit „Muskel-Hypothek“ sei das Projekt zu meistern. Will heißen: selbst anpacken (“Einiges trau’ ich mir dann doch schon zu“) und die ihm als Unternehmer zur Verfügung stehenden Gerätschaften nutzen.

Oliver Schmitt, der Eigentümer des Kirchheimer Hofs. Foto: BeckerBredel