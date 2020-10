Mehr Sicherheit für das Gotteshaus in Biesingen : Brandschutzanlage für die Kirche

Biesingen Im Gotteshaus St. Anna in Biesingen war vor drei Monanten Feuer gelegt worden. Der Täter ist noch nicht gefasst.

Die Idee stieß auf offene Ohren. Um den Betrag für die Brandschutzanlage und einen Einbruchsschutz zu finanzieren, bildete sich auf Anregung des Ortsrates (“dafür bin ich dem Gremium besonders dankbar“) eine Bürgerinitiative, eine private Person wie auch der Ortsrat gaben einen beträchtlichen Zuschuss (siehe Info). „ Die gesamte Pfarrkirche ist nun mit dem Einbau durch die Elektronikfirma Dirk Knoerr gegen Einbruch und Brand geschützt und abgesichert, der stellvertretene Ortsvorsteher Sven Dörrenbecher legte als Fachmann selbst Hand an und nahm auch die Schlussabnahme vor. „Lediglich in der Pfarrkirche Biesingen und in der Schlosskirche Blieskastel ist Brandschutz installiert, die drei weiteren Kirchen der Großpfarrei Heiliger Franz von Assisi – St. Barbara Blickweiler, St. Josef Ballweiler und Mariä Himmelfahrt Aßweiler-Seelbach – sollen alsbald in ähnlicher Form geschützt werden“, so Pfarrer Hieronim. „Denn wir wollen die fünf Kirchen weiter zu Gebet und Einkehr für die Gemeinde offen lassen.“