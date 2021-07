Filmprojekt für Kinder in Blieskastel : Kinder aus Lautzkirchen als Filmemacher und Fotografen

Blieskastel Eine Woche lang begleiteten der Filmemacher und Erzieher Arne Bunk und die Fotografin Tanja Bächlein aus Hamburg die Kinder des Waldkindergartens in Lautzkirchen und brachten ihnen dabei möglichst spielerisch den Umgang mit Fotoapparat und Filmkamera bei.

Am Ende des Projektes, so die beiden Projektleiter in ihrem Resümee, waren die „Jungfilmer und Fotografen“ technisch in der Lage, selbstbewusst ihren eigenen Blick auf ihre alltägliche Umwelt in der Natur fotografisch und filmisch festzuhalten. „Was dabei herausgekommen ist, kann sich wirklich sehen lassen“, so die Leiterin des Waldkindergartens, Jutta Weyand in ihrer Bilanz. Davon konnten sich auch die Erzieherinnen und die Eltern am Ende der Projekttage selbst überzeugen.