Archäologen graben hier die Erde um : Der Mann mit dem todsicheren Riecher

Blieskastel Hans Cappel und seine archäologischen Funde auf Blieskasteler Bann: Und wieder hat er etwas aus grauer Vorzeit entdeckt.

„Ich wusste nicht, was es ist. Aber wie alle Funde habe ich es beim Landesdenkmalamt abgegeben und gehofft, dass was dabei herauskommt.“ Und das war tatsächlich der Fall. Aktuell ist eine große Ausgrabung an eben dieser Stelle. Auf der Baustelle der Archäologen wurden mehrere Flächen freigelegt. Ein Bauwagen steht dort, ein Bagger und ein Klohäuschen. Mehrere Wissenschaftler arbeiten, seit sie unweit vom Fundort der Lanzenspitze noch eine weitere entdeckten, im Boden.

Archäologe Dominik Wegner leitet die Grabung und hat einen keltischen Grabplatz entdeckt. Alles wird mit Vorsicht beschrieben, denn bislang haben die Archäologen zu ihren Funden nur Vermutungen, vieles müsse im Nachgang noch untersucht werden. Fest stehe aber, dass man Gräber entdeckt, Keramiken und Münzen sowie mindestens einen Ofen gefunden habe. Die Lanzenspitzen seien noch nicht datiert, aber man gehe von einem Keltenfund aus. Munitionsreste aus dem Kaiserreich, eine römische Münze und moderne Knöpfe könnten davon nicht ablenken, obwohl man diese auch gefunden habe. Hans Cappel kommt momentan täglich vorbei, der 83-jährige Hobbyforscher, der seit Jahrzehnten das Landesdenkmalamt unterstützt, ist neugierig und will stets wissen, was es Neues gibt. „Aber höchstens für eine Stunde, dann geh’ ich wieder weiter und suche“, sagt er. Das Jagdfieber steckt in ihm, nicht erst seit er vor Jahren einen bedeutenden archäologischen Schatz in Erfweiler-Ehlingen gefunden hat. Und so nimmt er seine kleine Maurerkelle und geht weiter. „Der Acker ist meine Baustelle, der Spatel mein Werkzeug“, sagt er.