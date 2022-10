Überraschende Absage : Wieder kein Oktoberfest in den Blieswiesen

Blieskastel „Personal- und Materialnot, die gestiegenen Kosten sowie die allgemeine Weltlage“: Veranstalter Finke sagt ab.

Das diesjährige Oktoberfest auf den Blieswiesen in Blieskastel-Webenheim wird nun schon im dritten Jahr in Folge nicht stattfinden. Zwar verkündet die Homepage des Veranstalters des geplanten Blieskasteler Oktoberfestes auch am Mittwoch noch: „Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause wird es Zeit, dass es in Blieskastel wieder ein zünftiges Oktoberfest gibt. Wir laden Sie ein in unserem großzügigen Festzelt Geselligkeit und Bayerische Spezialitäten zu genießen – natürlich darf auch die Weinschorle im Dubbeglas nicht fehlen. Wir freuen uns auf ausgelassene Stimmung, absolute Top-Bands und eine „Mordsgaudi“ auf dem Gelände des Reitervereins Bliestal in Blieskastel-Webenheim“. Das Fest hätte an den Wochenenden 21. und 22., sowie 28. bis 30. Oktober stattfinden sollen. Aber daraus wird nichts! In sozialen Medien konnte man am Mittwoch erfahren, dass es auch in diesem Jahr keine bayrische Sause im Bliestal geben wird.