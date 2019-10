Gesprächskreis für Frauen : Gesprächskreis zu „Abhängigkeiten“

Lautzkirchen Der Frauengesprächskreis mit Sabine Grützner beschäftigt sich am Mittwoch, 9. Oktober, mit dem Thema: „Abhängigkeiten – Wovon mache ich mich abhängig?“. Beginn ist um 19 Uhr in den Blieskasteler Werkstätten (Industriering 7) in Lautzkirchen.

