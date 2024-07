Antoniusfest in Aßweiler Katholiken feierten in Aßweiler Antoniusfest

Dieser Heilige, der 1946 durch Papst Pius XII. zum Doktor der Kirche (Kirchenlehrer) ernannt wurde, begeisterte auch viele Menschen durch seinen großen Einsatz für die Armen und Bedürftigen. Seit einigen Jahren wird in Aßweiler um den Gedenktag des Heiligen Antonius am 13. Juni das Antoniusfest gefeiert. Nach dem Gottesdienst, der als Werktags-Gottesdienst jeweils mit rund 80 Besuchern eine recht gute Resonanz findet, treffen sich die Gläubigen zum gemütlichen Miteinander. Die Mitglieder des Aßweiler Katholischen Frauenbundes sorgen für die Beköstigung der Gäste. Die vom Caritasverein dabei durchgeführten Spendensammlungen werden caritativen Organisationen zugeführt. Die Spenden der beiden vergangenen Jahre kamen der Tagespflege der Ökumenischen Sozialstation St. Ingbert/Blies- und Mandelbachtal zugute. Sichtlich erfreute zeigte sich die Geschäftsführerin der Ökumenischen Sozialstation, Silke Eder, als sie im Anschluss an die jüngste Verwaltungsratssitzung des Fördervereins der Sozialstation von Pater Hieromin Jopek, Pfarrer der Pfarrei Heiliger Franz von Assisi, einen Spendenscheck über 880 Euro in Empfang nehmen konnte.