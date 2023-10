Kastanienwanderung in Niederwürzbach Ein Kastanienfest der Superlative

Startpunkt war der Parkplatz am Bahnübergang, und dort hatte sich die erstmals eingeführte Verkehrsregelung bewährt: Der Mühlendamm war in Richtung Gärtnerei Zeller gesperrt, man hatte eine Einbahn-Regelung installiert. Dadurch wurde der ankommende Fahrzeugstrom direkt auf die Parkplätze an der Würzbachhalle geleitet. Aber dort war schon am frühen Nachmittag kaum mehr ein Parkplatz zu bekommen, auch die gesamte Würzbachhallenstraße diente als Parkplatz. Und die Kennzeichen der Fahrzeuge ließ erkennen, welche Strahlkraft die Kastanienwanderung entfaltet. Aus dem gesamten Saarland, Rheinland-Pfalz und auch Lothringen waren Wanderer an den Weiher gekommen. Und man bot neben dem wunderbaren Wetter und der herrlichen Landschaft auch einiges gegen den Hunger und den Durst der Wanderer. An insgesamt 26 Stationen konnten sich die Gäste ihren Wanderpass abstempeln lassen. „Wir haben so viele Teilnehmer, also Vereine, Privatpersonen und Gastronomen wie noch nie“, konnte Vereinsvorsitzender Bernhard Wesely stolz vermelden. Und es war auch in diesem Jahr wieder ganz erstaunlich, was man sich rund um die Kastanie einfallen ließ. Vom Maroneneis über Kastanienbier, vom Flammkuchen mit Kastanien über Kastanienrollbraten, von Kastanienwürsten über Maronencocktails – die kulinarische Fantasie rund um Kastanie oder Marone kannte keine Grenzen. Da gab es, um nur ein Beispiel zu nennen, beim Würzbacher Musikverein die „Brotzeit nach Musikantenart“. Dort kredenzten die Helferinnen und Helfer etwa Kastanienbrot mit Hausmacher Wurst und Käse, ein Musikantengedeck und selbstgebackenen Kuchen, selbstverständlich auch mit Kastanienfüllung. Den Durst konnte man mit Kaltgetränken und Crémant löschen. Beim Obst- und Gartenbauverein (OGV) an der Brennerei in der Mühlenstraße hatte man sich eingedeckt: Die Verantwortlichen hatten beim Metzger 60 Kilo Kastaniensaumagen bestellt, über 60 Kilo Hackfleisch für den Kastanienhackbraten und 400 Milchbrötchen für die Rostigen Ritter mit Maronen-Vanille-Soße. „Und ganz besonders stolz sind wir, dass uns die Lebensmittelkontrolleure bei ihrem Kontrollrundgang eine einwandfreie Hygiene mit der Note eins bescheinigten“, unterstrich OGV-Vereinsvorsitzender Manfred Bubel.