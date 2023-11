Stadtrat Blieskastel Kassensturz für die Bliesgau-Festhalle

Ein besonderes Anliegen dabei sei es gewesen, das „Sorgenkind Bliesgau-Festhalle“ für eine Übergangsphase schnellstmöglich wieder in Betrieb zu nehmen. Möglich sei dies nur durch die Umwidmung von Restmitteln. Der Fraktionsvorsitzende der CDU im Blieskasteler Stadtrat, Patrick Hüther, erklärte dazu: „Wir haben gemeinsam mit der Kämmererin Katharina Stefan sämtliche Produktsachkonten überprüft, um so die letzten Restmittel zusammenzukratzen.“ Der CDU sei es wichtig, dass der Auftrag zur Sanierung der Lüftungsanlage noch in diesem Jahr vergeben werden könne. Dazu sei die Verwaltungsspitze von beiden Parteien aufgefordert worden, für die nächste Sitzung des Verwaltungsausschusses sowie der anstehenden Stadtratssitzung eine Vorlage zur Umwidmung von Mitteln vorzubereiten. Nach der Umwidmung stünden dann etwa 250000 Euro zur Verfügung, die sofort für die dringend notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen an der Bliesgau-Festhalle eingesetzt werden könnten. „Unser Dank geht an alle Fachbereichsleiter, die in mühevoller Kleinstarbeit alle noch für das Jahr 2023 zur Verfügung stehenden Gelder zusammengesucht haben sowie an die Kämmerei um Katharina Stefan für die hervorragende und reibungslose Zusammenarbeit,“ unterstrich Patrick Hüther.