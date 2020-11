Pulverblättcher Blickweiler : Zur Not gibt es die „Faschings-Tüte to go“

Die Minigarde der „Pulverblättcher“ bei der Fastnachtsshow im Februar. In dieser Session wird es solche Auftritte nicht geben. Foto: Jörg Martin

Blickweiler Auch die Blickweiler „Pulverblättcher“ überlegen derzeit, wie sie wenigstens ein wenig Fastnacht in ihrem Dorf retten können.

Von Jörg Martin

Auch beim Blickweiler Fastnachtsclub „Die Pulverblättcher“ fällt das sonst übliche Programm in der aktuellen Session wegen Corona aus. Das betrifft die zwei Fastnachtshows, die Senioren- sowie die Kinderfastnacht in der Kulturhalle. „Und natürlich die ganzen Sitzungen und Veranstaltungen bei anderen Vereinen, an denen wir sonst teilgenommen haben. Nicht zu vergessen die Umzüge!“, bringt es Nadine Clemens im Gespräch mit unserer Zeitung auf den Punkt. Die erste Vorsitzende des Vereins weist noch auf einen Punkt hin: „Die Pulverblättcher“ würden normalerweise ihr elfjähriges Bestehen feiern. Darauf hat man sich schon in den letzten Jahren vorbereitet und Programmpunkte, darunter Büttenreden und Tanznummern, quasi für diesen Anlass „aufgehoben“. Daraus wird erst mal nichts. Der Vorstand des Vereins hat sich bereits nach dem ersten Lockdown im Frühjahr intensiv beraten. „Ich will nicht die Verantwortung für das Risiko übernehmen“, war für Clemens schon im Sommer klar. Ihre Vorstandkollegen sahen das genauso. Man war sich schnell einig, dass Fastnacht, wie man sie sonst kennt, dieses Mal nicht drin sein wird. Daran hat sich auch beim zweiten Lockdown nichts geändert, weshalb man im Oktober entschied, alles abzusagen. „Wir haben viele Varianten durchdacht. Aber, das kann nicht funktionieren“, so die Bilanz von Nadine Clemens und ihren Kollegen nach etlichen Beratungen. Es wurde überlegt, ein Streaming (Live- Übertragung im Internet; Anm. d. Red.) oder Veranstaltungen im Freien durchzuführen. Doch der Club scheut die nicht unerheblichen Kosten. Auch Kooperationen mit anderen Karnevalsvereinen wären nur schwer umsetzbar. Die würden meist schon länger bestehen, wären traditioneller und das passten nicht zwangsläufig zum Geist der Pulverblättcher. „Das ist bei solch einem kleinen Verein mit etwas über 100 Mitgliedern nicht machbar“, stellt Clemens klar.

In Blickweiler hat jeder Fastnachter mehrere Aufgaben gleichzeitig. Wer etwa bei der Fastnachtsshow an der Theke bediene, trage zwei Stunden später seine Büttenrede vor, ist am Morgen danach beim Abbau dabei und fungiere womöglich als Beisitzer im Vorstand. All das sei nicht zu trennen, so die Blickweilerin. Und ein mehr an Manpower sei nicht in Sicht. Vielmehr gehe es darum, die Ehrenamtler und die Mitwirkenden gerade jetzt zu halten. Ob es zu negativen Auswirkungen kommt, wird sich erst nach Ende der Zwangspause herausstellen. „Vielleicht merkt ja auch jemand, ohne Fastnacht geht‘s nicht und bleibt dabei“, hofft die Karnevalistin.