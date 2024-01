Die Kerbcher Bierbach In kurzer Zeit waren alle 1000 Eintritts-Karten verkauft

Die „Kerbcher“ können es kaum erwarten: Am kommenden Samstag, 27. Januar, und am Samstag, 3. Februar, starten die Aktiven der Bierbacher Fasenacht wieder ihre Kappensitzungen in der Pirminiushalle. Bereits eine Woche vorher herrscht reges Treiben in der Halle. Sogar am Sonntagnachmittag wird geübt und trainiert. Jetzt ist auch schon die Bühne aufgebaut, Training unter optimalen Bedingungen also.