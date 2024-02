Kappensitzung in Bierbach „Kerbcher“ machten Riesenstimmung in der Pirminiushalle

Und hier sind dann sofort die „Käsfieß“ zu nennen, jene legendäre Kultband, die im vergangenen Jahr pausieren musste. Dennis Bour, der langjährige Gitarrist war verstorben, und daher hatten seine Mitmusiker eine Trauerpause eingelegt. Aber nun war man zurück, erinnerte in sehr angemessener Weise an das frühere Bandmitglied und widmete ihm den ersten Titel des Abends. Aber dann ging der „Käsfieß“-Karnevalsexpress wieder mit kölschem Karacho ab, da hielt es keinen der Gäste mehr auf den Sitzen. Die Bandmitglieder Volker Welsch, Erich Lahm und Thomas Schuler wurden dann vom früheren Sitzungspräsidenten und „Käsfieß“-Sänger und -Trompeter Eckhard „Eckes“ Geissel für ihre langjährige Fastnachtsbühnen-Präsenz geehrt. Seit Jahren hat Claudia Wachs die schwierige Aufgabe, als Wellenbrecher ganz zu Beginn des Fastnachtsabends in die Bütt zu steigen. Aber auch in diesem Jahr meisterte sie die Aufgabe mit Bravour, konnte mit ihren Erfahrungen als Bewohnerin eines Mehrgenerationen-Hauses sehr viele Lacher verbuchen. Nach einer schöpferischen Pause erstmals seit vielen Jahren wieder in der Bütt konnten Sigrid Wilhelm und Marion Schwartz als „Misses Pissly`s“ ebenfalls wieder an alte Erfolge anknüpfen. Dabei gab es auch für die jüngeren Besucher im Saal Erinnerungsunterricht an vergangene Show-Größen: „Also wer Vico Torriani nicht kennt: das war der DJ Bobo von früher“. Und auch die beiden gewaltigen Damen verabschiedeten sich musikalisch und mit viel Applaus von der Bühne. Neben der Musik und gehaltvollen Büttenreden steht in jedem Jahr immer wieder der Tanz im Mittelpunkt der Sitzungen der Bierbacher „Kerbcher“. Zu Beginn schon viele Applaus für den einführenden Gardetanz, bevor dann der Nachwuchs vom TV Bierbach, die Jugendtanzgruppe „Just dance“ mit einer perfekten Darbietung ebenfalls viel Applaus erhielt. Spektakulär, kraftvoll, dynamisch und mit viel tänzerischem Ausdruck dann der Schautanz aus dem Musical Adams Family. Später dann auch noch die grazile Darbietung des Männerballetts aus der Rocky Horror Picture-Show. Ebenfalls mächtig viel Applaus für die Bierbacher Theatergruppe „Mächtig viel Theater“. Sie sind ebenso in jedem Jahr ein Garant für beste Unterhaltung. Und auch Büttenass Felix Schäck war wieder mit einer tollen Büttenrede vertreten. Die „Kerbcher“ hatten im Vorgespräch erzählt, dass die über tausend Eintrittskarten für beide Sitzungen ganz schnell verkauft waren. Und die Zuschauer brauchten ihr Kommen nicht zu bereuen, die Bierbacher Fastnachter boten ein mehrstündiges karnevalistisches Feuerwerk, sehr professionell durchchoreografiert und perfekt dargeboten. Vielleicht wird es im kommenden Jahr dann auch wieder drei Prunksitzungen in der altehrwürdigen Bierbacher Pirminiushalle geben.