Kappensitzung in Bierbach : Närrisches Feuerwerk der Extraklasse

Die Garden und Tanzgruppen waren in Bierbach das Salz in der närrischen Suppe. Foto: Erich Schwarz

Bierbach an der Blies Die Bierbacher „Kerbcher“ hatten zu ihrer ersten Sitzung in die Pirminiushalle eingeladen. Die Darbietungen ließen die Narrhalla beben.

Die Kerbcher sind zurück: „Live und mit drive“, wie Sitzungspräsident Alexander Lück in seinem Begrüßungslied bekräftigte. Die Bierbacher Fasenachter zündeten in ihrer ersten Kappensitzung nach der Corona-Pandemie ein närrisches Feuerwerk der Extraklasse, ganz nahe an der Professionalität. Als hätte ihnen die Corona-Zeit als schöpferische Pause gutgetan, liefen die Kerbcher zur Hochform auf.

Die Pirminius-Halle war fast ausverkauft, und auch das Publikum war dankbar für jeden Gag: Man will endlich wieder Saalfastnach feiern. Zwar habe man das Publikum mit Online-Sitzungen in der erzwungenen Pause begeistert, aber zurück auf den Bühnenbrettern, das hat alle Akteure gefreut, wie der Sitzungspräsident beteuerte. Und so hatte es der Sänger der Begleitband Saitenwind nicht schwer, das Publikum mitzunehmen, mit fetzigen Songs schon im Vorfeld auf den Sitzungsabend einzustimmen. Und spätestens beim fastnachtsallgegenwärtigen „Viva Colonia“ zeigte sich schon eine halbe Stunde vor Sitzungsbeginn, dass es ein toller Abend würde.

Und dann legten sie los, Alexander Lück zog mit seinen in Gold gewandeten Elferrätinnen in die festlich geschmückte Pirminius-Narrhalla ein. Obwohl es dem langjährigen und erfahrenen Sitzungspräsidenten vorkam, als mache er das „zum ersten Mal“, war der Sitzungspräsident gleichwohl humorvoll und witzig, und er hatte auch spontan einige Gags eingestreut. So wurde ein gesuchter E-BMW-Fahrer, der an seinem Elektrofahrzeug das Licht hatte brennen lassen, zum running Gag des Abends und produzierte immer neue Lacher. Spontan auch Volker Welsch bei seinem Bericht über die pfälzische Weltachse, wobei die Technik mit der Einblendung des Bildes etwas schläfrig hinterherkam. Und dieser Volker Welsch faszinierte mit seiner Rede-Idee, dass diese pfälzische Weltachse falsch platziert sei und eigentlich nach Bierbach auf die „Schucht“ gehörte. Welsch ist ein begnadeter Entertainer, professionell und überaus witzig sein Vortrag, er zieht das Publikum in seinen Bann, und der Spannungsbogen hält bis zum Schluss. Denn hier verkündete die Nasa offiziell, dass die Weltachse nun ihren richtigen Platz in Bierbach gefunden habe. Die Sitzungsbesucher jubelten, die stattliche Zahl von Pfälzern im Saal gab sich „empört“. Neben Welsch glänzten auch die anderen Büttenredner, so Felix Schäck oder auch Claudia Wachs, die wie auch schon in den Jahren zuvor als „Wellenbrecherin“ in die Bütt ging. Als „unbemannte Frau“ ging sie auf die Vorzüge ihres kleinen Hundes ein.

Riesenapplaus auch für die Gruppe „Mächtig viel Theater“, die immer wieder mit neuen Ideen und Gags das Publikum in ihren Bann zieht. Gelungener Einstand auch für die Musikeinlagen von „2Rock“, die mit ihrer Songauswahl genau den Musikgeschmack des Publikums trafen und die Pirminius-Narrhalla förmlich zum Beben brachten. Hier glänzte Sitzungspräsident Alexander Lück als Schlagzeuger und auch Rolf Latz von der Begleitband hatte seinen Anteil und unterstützte Gitarrist Martin Frey. Und sozusagen das Salz in der närrischen Suppe sind auch in Bierbach die Tanzgruppen.

Erstmals bei der Sitzung mit dabei der Nachwuchs vom Bierbacher Turnverein, auch hier gab es tosenden Applaus. Sowohl die Garde als auch die Tanzgruppen überzeugten nach der schöpferischen Corona-Pause mit neuen, tollen Choreografien und anmutigen Tanzfiguren. Es ist immer wieder höchst beachtlich, was die Bierbacher da im wahrsten Wortsinne auf die Tanzbeine stellen. Spektakuläre Hebefiguren und ausdrucksstarke individuelle Darbietungen wurden vom Publikum ebenfalls mit viel Applaus bedacht. Und natürlich stand auch das Männerballett den anderen Tanzgruppen in Anmut und Grazie nicht nach.