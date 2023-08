Markt in Blieskastel Käse- und Wein-Markt lockt am Sonntag in Blieskastels Innenstadt

Etliche Aussteller präsentieren ihre Waren und bietet für die Kunden die ideale Gelegenheit, mit Erzeugern ins Gespräch zu kommen oder bei Verkostungen mehr über die Geschmacksvielfalt und die Herstellung der Produkte zu erfahren. Neben Käse und Wein gibt es auch eine kleine Auswahl weiterer Köstlichkeiten. Auch die Geschäfte der Innenstadt haben an diesem Sonntag geöffnet. Während die Eltern in historischem barocken Ambiente Gaumenfreuden genießen können, dürfen sich die Kinder in der Zeit in der Markthalle bei einer Baustelle mit XXL-Legosteinen austoben.