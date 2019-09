Ein schönes Jubiläum : Es hagelte Komplimente für diese Leistung

Aßweiler 30 Jahre Jugendfeuerwehr Aßweiler: Zum Jubiläum präsentierten die jungen Leute eine überaus gelungene Übung.

Im Gerätehaus begrüßten danach Michael Kempf und Dirk Hawener von der Löschbezirksführung die Jugendwehr mit Anhang, weiter den ersten Jugendwehrbeauftragten bei der Gründung 1989, Jürgen Zahm, den heutigen Leiter Karsten Dawo sowie Stadtwehrführer Michael Nehlig, Ehrenlöschbezirksführer Helmut Rinck und den ehemaligen Stadtjugendwart Julius Blum. In einer kurzweiligen, informativen Rückschau, unterlegt mit Fotos aus den 30 Jahren, gab es einen prima Einblick in den Dienstplan mit Theorie und Praxis, in das Fertigen von Knoten und Stichen als Grundvoraussetzung sowie in Sport, Spiel und Spaß, der dazugehört. Auch außerhalb des Gerätehauses nehmen die Jugendlichen Eindrücke mit, so beim Blick hinter die Kulissen der Flughafen-Wehr, der Berufsfeuerwehr Saarbrücken und der Einsatzleitstelle. Seit Beginn engagiert sich die Jugendwehr bei der Saarland-Picobello-Aktion, der Martins-Umzug wird begleitet, und im Januar werden die Weihnachtsbäume eingesammelt und entsorgt. Stolz ist die Wehrführung auf den guten Ausbildungstand der Jugendwehr, die auf Stadtebene die größte Gruppe der 13 Jugendwehren stellt. „Von den 38 Kameraden der Aktiven-Wehr kommen 22 aus der Jugendwehr, die mittlerweile auch auf Mädchen bauen kann“, stellte Michael Kempf den Grund der Mannschaftsstärke heraus. Für Jugendwart Karsten Dawo gab es ein Sonderlob. In einem mit Musik der Dorfrocker unterlegten Film durften sich die Jugendlichen der Wehr selbst vorstellen, für den Film hatten sich Niklas Baldauf (Kamera) und Annalena Zahm (Idee) besonders ins Zeug gelegt. „Während des Films mit den tollen Aufnahmen der fitten Truppe bekam ich Gänsehaut“, zeigte sich Stadtwehrführer Michael Nehlig beeindruckt. Anerkennung für die Jugendwehr gab es auch von Yvonne Lampel, SPD-Ortsratsfraktion. „Ich verspreche Euch, dass wir uns für ein neues Gerätehaus in Aßweiler einsetzen“ – für diese Ankündigung gab es viel Beifall.