Fleißige junge Leute aus Homburg haben es hingekriegt : Jugendliche erneuern das Willkommensschild in Webenheim

Die Jugendlichen des CJD sanierten das Willkommensschild in Webenheim mit ihren Ausbildern und stellten es wieder am Ortsausgang Richtung Einöd auf. Foto: CJD/Ivica Huber

Webenheim Nachhaltigkeit ist für die Verantwortlichen im Jugenddorf Homburg ein Thema, das vorrangig und aktiv gelebt wird.

(red) Das Willkommensschild am Ortsausgang Webenheim in Richtung Einöd war nach vielen Jahren und dem langen Winter morsch geworden, zum Teil verfault. Zeit, sich um ein neues Schild zu kümmern. Das CJD (Christliches Jugenddorf) legt Wert auf Nachhaltigkeit und reparierte dieses mit seinen Berufsanfängern mit neuen Methoden.

Nachhaltigkeit, schreibt die seit vielen Jahren etablierte Einrichtung in Homburg weiter, ist für die Verantwortlichen im Jugenddorf ein Thema, das im Alltag aktiv gelebt wird. Selbstverständlich deshalb auch die direkte Zusage bei einer Anfrage des Webenheimer Ortsvorstehers Matthias Krey, das zum Teil verfaulte Willkommensschild am Ortsausgang zu reparieren. Drei Jugendliche bauten gemeinsam mit ihrem Ausbilder Ivica Huber in zwei Wochen aus dem zerstörten Schild ein scheinbar neues. Und das ganz im Sinne der Nachhaltigkeit: Die Jugendlichen der Holzwerkstatt schliffen zuerst die die Farbe ab, weggefaulte Teile und Buchstaben wurden erneuert und frisch gestrichen. Die Füße mussten um etwa 40 Zentimeter beschnitten und mit einem massiven Metallteil ausgestattet werden, so dass es jetzt trotz des Sauerstoffes und der Feuchtigkeit von oben und unten nicht mehr wegfaulen kann. Das Dach wurde mit Edelstahl eingebunden, um es länger haltbar zu machen.