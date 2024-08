Fest in Ormersviller Josefskapelle als Symbol deutsch-französischer Freundschaft

Die Kapelle St. Joseph, die auf dem 374 Meter hohen Hügel „Auf der Burg“ oberhalb des Dorfes Ormersviller thront, zieht jedes Jahr zahlreiche Pilger an. Der 15. August, Mariä Himmelfahrt, markiert einen gemeinsamen Feiertag für Franzosen und Saarländer, dessen Ursprung bis ins Jahr 1638 zurückreicht. Damals verordnete der französische König Louis XIII. die Marienverehrung. Das Gotteshaus selbst, ein historisches Bauwerk, wurde zwischen 1893 und 1895 errichtet, nachdem das Dorf von schweren Schicksalsschlägen heimgesucht worden war. Viele junge Frauen starben im Kindbett, was die Dorfbewohner dazu veranlasste, um Gottes Gnade zu erlangen und die Sterberate zu minimieren, die Kapelle als Zeichen ihrer Hoffnung und Bitte um göttlichen Beistand zu errichten. Am 9. Mai 1895 wurde sie feierlich vom Bischof von Metz, François-Louis Fleck, geweiht. Zuvor wurde schon 1880 an dem Kapellenort eine Säule aufgestellt und vom Eppinger Pfarrer Michel Kuhn geweiht. Sie wird in luftiger Höhe von sieben Metern von der Statue des Heiligen Joseph als Patron und Beschützer der Familie gekrönt.